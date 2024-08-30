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Хабаровчанки проиграли в первой официальной встрече «Амурских Тигриц» с «Сахалином»

Для победы островитянкам понадобилось пять партий.

Источник: ВК "Омичка"

В Омске продолжается розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. В третий день хабаровские «Амурские Тигрицы» играли с командой «Сахалин». Это была первая официальная встреча клубов из соседних регионов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первые две партии прошли фактически одинаково: «тигрицы» уверенно вели в начале каждого сета, оставляя островитянок в роли догоняющих, но в середине «Сахалин» находил внутренние резервы, а хабаровчанки начинали ошибаться.

После второго перерыва «тигрицы» вспомнили, что они пока еще являются действующим обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока, и смогли переиграть соперниц в третьей и четвертой партиях. Очень уверенно смотрелись Евгения Басакова и Александра Глигорич, что было вполне ожидаемо, учитывая их игровой опыт и мастерство. Но также начала раскрываться доигровщик Анастасия Грачева, прибывшая в стан «тигриц» из Уфы.

Тем не менее хабаровская команда на тай-брейке уступила в пятой партии, проиграв 2:3, и окончательно потеряла все шансы защитить титул обладателя Кубка Сибири и Дальнего Востока.

 — Сегодня мы проиграли из-за своих ошибок, которые у нас были во всех партиях. Соперник сначала начинал больше ошибаться, а потом брал себя в руки, но мы мало атаковали и потому не могли им противостоять. Хотя какого-то очевидного преимущества у них перед нами нет. Возможно, нам не хватает сыгранности, над этим еще нужно поработать. Спасибо всем, кто болеет за нас и верит в нас даже в трудных ситуациях, — прокомментировала после матча центральный блокирующий «Амурских Тигриц» Евгения Басакова.

Последнюю в этом турнире встречу «Амурские Тигрицы» проведут 30 августа в 22:30 по хабаровскому времени, соперником выступит «Динамо-Владивосток».

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