Хабаровчанки проиграли в первой официальной встрече «Амурских Тигриц» с «Сахалином»

— Сегодня мы проиграли из-за своих ошибок, которые у нас были во всех партиях. Соперник сначала начинал больше ошибаться, а потом брал себя в руки, но мы мало атаковали и потому не могли им противостоять. Хотя какого-то очевидного преимущества у них перед нами нет. Возможно, нам не хватает сыгранности, над этим еще нужно поработать. Спасибо всем, кто болеет за нас и верит в нас даже в трудных ситуациях, — прокомментировала после матча центральный блокирующий «Амурских Тигриц» Евгения Басакова.