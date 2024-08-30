Синоптики предупредили новосибирцев о дождливых и холодных выходных

В выходные дни 31 августа и 1 сентября Новосибирск столкнется с дождливой погодой. По данным портала Gismeteo, в последний день лета температура в субботу утром составит около +12 градусов по Цельсию, а днем поднимется до +16°. Ожидаются облачные условия и дожди, ветер будет дуть со скоростью от пяти до семи метров в секунду.