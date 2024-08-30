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Синоптики предупредили новосибирцев о дождливых и холодных выходных

Ожидаются облачные условия и дожди, ветер будет дуть со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

Сейчас в Олбани: +20° 0 м/с 73% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

В выходные дни 31 августа и 1 сентября Новосибирск столкнется с дождливой погодой. По данным портала Gismeteo, в последний день лета температура в субботу утром составит около +12 градусов по Цельсию, а днем поднимется до +16°. Ожидаются облачные условия и дожди, ветер будет дуть со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

В воскресенье, 1 сентября, температура утром опустится до +8 градусов, а днем поднимется до +15 °С. Прогнозируется облачная погода с небольшими осадками и ветром со скоростью около шести метров в секунду.