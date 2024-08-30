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В Хабаровске появятся новые трамваи

Городская администрация Хабаровска сообщает о скором появлении новых трамваев, которые придадут городской транспортной инфраструктуре свежий импульс.

Источник: РИА "Новости"

Эти современные электрические вагоны не только соответствуют всем актуальным стандартам, но и предлагают пассажирам комфорт и удобство. Они экономичны и удобны в управлении, а также помогут людям с ограниченными возможностями перемещаться по городу без лишних трудностей.

Поставка новых трамваев пройдет поэтапно, и до конца года ожидается прибытие сразу десяти современных вагонов. Общая стоимость этой сделки составит 800 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается за счет бюджетного кредита, предоставленного Федеральным казначейством.