В Хабаровске появятся новые трамваи

Эти современные электрические вагоны не только соответствуют всем актуальным стандартам, но и предлагают пассажирам комфорт и удобство. Они экономичны и удобны в управлении, а также помогут людям с ограниченными возможностями перемещаться по городу без лишних трудностей.
Поставка новых трамваев пройдет поэтапно, и до конца года ожидается прибытие сразу десяти современных вагонов. Общая стоимость этой сделки составит 800 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается за счет бюджетного кредита, предоставленного Федеральным казначейством.