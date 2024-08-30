Гребень паводка приближается к сёлам Хабаровского края

В Хабаровском крае сильный паводок продолжает перемещаться вдоль Уссури в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным гидрологов, на утро 30 августа 2024 года уровень Амура у Хабаровска снижается и достиг отметки 426 см, а гребень паводка находится в районе с. Малмыж. В Комсомольске-на-Амуре река достигла 458 см. На Уссури наблюдается повышение уровня воды на участке с. Лончаково — с. Венюково, где вода за сутки поднялась от 1 до 15 см.
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поддерживает тесное взаимодействие с ЕДДС районов и главами поселений.
На текущий момент паводок затронул 12 населённых пунктов в 6 муниципальных образованиях, под водой оказались 11 приусадебных и 154 дачных участка, 7 въездов по внутрипоселковым дорогам и 2 участка межпоселковых дорог. В Вяземском районе в результате подъёма воды в Уссури вновь затоплены низменные участки двух внутрипоселковых дорог в селах Видное и Кедрово, а один проезд в с. Кукелево остаётся подтопленным. В районе им. Лазо в с. Мухен вода ушла с 5 приусадебных участков, однако в зоне паводка всё ещё остаются 7 приусадебных участков в Мухене, Полетном и Петровичах.
На островах Хабаровска, а также в Хабаровском, Нанайском и Комсомольском районах ситуация остаётся стабильной.