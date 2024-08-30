Гребень паводка приближается к сёлам Хабаровского края

На текущий момент паводок затронул 12 населённых пунктов в 6 муниципальных образованиях, под водой оказались 11 приусадебных и 154 дачных участка, 7 въездов по внутрипоселковым дорогам и 2 участка межпоселковых дорог. В Вяземском районе в результате подъёма воды в Уссури вновь затоплены низменные участки двух внутрипоселковых дорог в селах Видное и Кедрово, а один проезд в с. Кукелево остаётся подтопленным. В районе им. Лазо в с. Мухен вода ушла с 5 приусадебных участков, однако в зоне паводка всё ещё остаются 7 приусадебных участков в Мухене, Полетном и Петровичах.