Продажу алкоголя в Хабаровском крае запретят 2 сентября

Запрет на розничную продажу любой алкогольной продукции на территории Хабаровского края, будет действовать 2 сентября в День знаний. Ограничения коснутся также продажи пива и пивных напитков. Запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания: ресторанов, баров и кафе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы кодекса об административной ответственности, что влечёт за собой наложение штрафов на должностных лиц — до 40 тыс рублей, на организации — до 300 тыс рублей с конфискацией алкогольной продукции, — отметила заместитель начальника главного управления Инна Лаврук.
Добавим, что на территории Хабаровского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции не только в День знаний, который в этом году выпал на 2 сентября, но и в Международный день защиты детей 1 июня и в День молодежи — в последнюю субботу июня.
Напомним, что ограничения начали действовать в Хабаровском крае в 2015 году в целях снижения чрезмерного потребления алкоголя среди жителей региона.