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Семьеведение будут изучать школьники из Хабаровского края

В этом году учебный план ждут изменения.

Источник: Комсомольская правда

Текущий учебный год в Хабаровском крае начнется с изменениями. Школьники будут изучать новые дисциплины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке системы образования к учебному году. В Хабаровском крае — 373 школы. В День знаний за парты сядут 155 тысяч ребят, из которых около 16 тысяч первоклассников и больше пяти тысяч выпускников.

В этом году в учебные планы вернется «Труд», а также будет новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Ученики пятых-девятых классов будут изучать «Семьеведение».

Также школы региона обеспечат антитеррористическую защищенность. Все школы оснастили копками тревожной сигнализации. ЧОПы и Росгвардия проводят совместные тренировки по действиям при угрозах теракта.

образование