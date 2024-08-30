Семьеведение будут изучать школьники из Хабаровского края

Текущий учебный год в Хабаровском крае начнется с изменениями. Школьники будут изучать новые дисциплины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке системы образования к учебному году. В Хабаровском крае — 373 школы. В День знаний за парты сядут 155 тысяч ребят, из которых около 16 тысяч первоклассников и больше пяти тысяч выпускников.
В этом году в учебные планы вернется «Труд», а также будет новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Ученики пятых-девятых классов будут изучать «Семьеведение».
Также школы региона обеспечат антитеррористическую защищенность. Все школы оснастили копками тревожной сигнализации. ЧОПы и Росгвардия проводят совместные тренировки по действиям при угрозах теракта.