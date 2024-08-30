Семьеведение будут изучать школьники из Хабаровского края

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке системы образования к учебному году. В Хабаровском крае — 373 школы. В День знаний за парты сядут 155 тысяч ребят, из которых около 16 тысяч первоклассников и больше пяти тысяч выпускников.