Виталий Хоценко озвучил сроки строительства аэропорта Омск — Фёдоровка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с рабочей поездкой в Москве, где провёл встречу с министром транспорта России Романом Старовойтом. Министр поддержал инициативы Омской области о развитии сети электрического транспорта и оказал поддержку в реализации проекта по строительству аэропорта Омск — Фёдоровка.
«Уже в ближайшее время приступим к проектированию», — сообщил губернатор Омской области.
Напомним, стоимость строительства оценили в сумму более 43 миллиардов рублей. Планируется, что к строительству приступят в 2026 году, а завершат работы к концу 2028 года. Ранее специалисты «Аэропроекта» проверили территорию аэропорта Омск — Фёдоровка, чтобы определить объём работ по строительству и пришли к выводу, что все возведённые сооружения, построенные более 40 лет назад, уже пришли в аварийное состояние. Только десятая часть зданий рассматривается для проведения строительных работ и дальнейшей эксплуатации.