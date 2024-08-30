Виталий Хоценко озвучил сроки строительства аэропорта Омск — Фёдоровка

Напомним, стоимость строительства оценили в сумму более 43 миллиардов рублей. Планируется, что к строительству приступят в 2026 году, а завершат работы к концу 2028 года. Ранее специалисты «Аэропроекта» проверили территорию аэропорта Омск — Фёдоровка, чтобы определить объём работ по строительству и пришли к выводу, что все возведённые сооружения, построенные более 40 лет назад, уже пришли в аварийное состояние. Только десятая часть зданий рассматривается для проведения строительных работ и дальнейшей эксплуатации.