Гребень паводка на Амуре подходит к Комсомольску

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовано постоянное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов и главами поселений. В настоящее время в 12 населенных пунктах края в шести муниципальных образованиях под воздействием паводков находятся 11 приусадебных и 154 дачных участка, а также девять автомобильных дорог.