Гребень паводка на Амуре подходит к Комсомольску

В Хабаровском крае сохраняются неблагоприятные явления из-за повышенных уровней основных рек региона. Завтра, 31 августа, гребень амурского паводка подойдет к Комсомольску-на-Амуре. В южной части края на участке Лончаково — Венюково Уссури поднимается со скоростью до 15 сантиметров в сутки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С продвижением паводочной волны на Амуре у города Юности в последний день лета ожидаются уровни воды неблагоприятной категории с подтоплением поймы на глубину до 20 сантиметров. Уровень Амура у Хабаровска продолжает снижаться и достиг отметки 426 сантиметров.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовано постоянное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов и главами поселений. В настоящее время в 12 населенных пунктах края в шести муниципальных образованиях под воздействием паводков находятся 11 приусадебных и 154 дачных участка, а также девять автомобильных дорог.