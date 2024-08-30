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В последние дни лета в Башкирии сохранится теплая погода

В последние дни лета в Башкирии сохранится теплая погода.

Сейчас в Олбани: +20° 2 м/с 73% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, 30 августа на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, днем в северо-восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер северный 5−10 м/с. Температура воздуха днем составит +17, +22°.

В Уфе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +19, +21°.

В субботу, 31 августа, также существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +16, +21°.