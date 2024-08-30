В последние дни лета в Башкирии сохранится теплая погода.

По данным Башгидромета, 30 августа на территории республики прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, днем в северо-восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер северный 5−10 м/с. Температура воздуха днем составит +17, +22°.



В Уфе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +19, +21°.