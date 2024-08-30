Глава СК Бастрыкин заинтересовался отсутствием пандусов в Новосибирске

В Новосибирске местые жители высказались об отсутствии пандусов на лестнице, которая ведёт от многоквартирных домов к тротуару на Красном проспекте. Из-за этого людям с ограниченными возможностями трудно передвигаться самостоятельно и они вынуждены полагаться на помощь других людей, чтобы добраться до общественных мест.
В социальных сетях и СМИ активно делятся историями о том, как людям с инвалидностью сложно передвигаться по этому участку. Учитывая рельеф местности, не во всех местах возможно установить пандусы, что поднимает вопрос о необходимости строительства подъемников.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Он отметил, что ситуация требует внимания и контроля со стороны центрального аппарата ведомства. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву было дано указание представить доклад о промежуточных результатах проверки и о принятых решениях.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области уже организована процессуальная проверка. В ходе нее будут собираться данные о состоянии доступной среды для маломобильных граждан в городе.