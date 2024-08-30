Глава СК Бастрыкин заинтересовался отсутствием пандусов в Новосибирске

В Новосибирске местые жители высказались об отсутствии пандусов на лестнице, которая ведёт от многоквартирных домов к тротуару на Красном проспекте. Из-за этого людям с ограниченными возможностями трудно передвигаться самостоятельно и они вынуждены полагаться на помощь других людей, чтобы добраться до общественных мест.