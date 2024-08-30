В Красноярском крае с начала года токсокароз обнаружен у 34 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре рассказали правила по профилактике заболевания.
В этом году в Красноярском крае замечается снижение заболеваемости токсокарозом почти на 31%.
Это заболевание было обнаружено у 34 человек. Этот показатель на 15 меньше, чем в прошлом году. Заболевание чаще выявлялось среди взрослых — 28 случаев.
«Токсокароз — паразитарное заболевание, при котором поражаются внутренние органы человека. Заразиться можно после контакта с собаками, землёй (например, работая в огороде без перчаток) и при несоблюдении правил личной гигиены», — сообщает Роспотребнадзор.
Чаще всего у заболевших замечается зуд, лихорадка, высыпания на коже, приступообразный кашель и другое.
Основные правила по профилактике:
— соблюдать гигиену рук перед едой, после туалета, после контакта с почвой и собаками.
— тщательно мыть зелень, овощи, ягоды и фрукты.
— своевременно проводить дегельминтизацию собак.