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В Красноярском крае с начала года токсокароз обнаружен у 34 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре рассказали правила по профилактике заболевания.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре рассказали правила по профилактике заболевания.

В этом году в Красноярском крае замечается снижение заболеваемости токсокарозом почти на 31%.

Это заболевание было обнаружено у 34 человек. Этот показатель на 15 меньше, чем в прошлом году. Заболевание чаще выявлялось среди взрослых — 28 случаев.

«Токсокароз — паразитарное заболевание, при котором поражаются внутренние органы человека. Заразиться можно после контакта с собаками, землёй (например, работая в огороде без перчаток) и при несоблюдении правил личной гигиены», — сообщает Роспотребнадзор.

Чаще всего у заболевших замечается зуд, лихорадка, высыпания на коже, приступообразный кашель и другое.

Основные правила по профилактике:


— соблюдать гигиену рук перед едой, после туалета, после контакта с почвой и собаками.

— тщательно мыть зелень, овощи, ягоды и фрукты.

— своевременно проводить дегельминтизацию собак.

здоровье