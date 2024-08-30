Арктический воздух накроет Свердловскую область

«В тылу циклона, уходящего все дальше на восток, в пятницу на континент начнет распространяться арктическая воздушная масса. Свердловской области она достигнет только к субботе, хотя основное вторжение холода будет направлено восточнее, на территорию Западной Сибири. Днем 30 августа похолодание по области продолжится, дневные температуры еще несколько снизятся, вероятность небольших осадков сохранится. Наиболее низкие дневные температуры в регионе ожидаются в субботу», — говорится в сообщении.