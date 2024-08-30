В Омске пропала 13-летняя школьница

В поисковом отряде «ДоброСпас-Омск» сообщили о пропаже 13-летней девочки, Дарье Гнедовой. Школьница вышла из дома № 268 корпус 1 по улице Орджоникидзе вчера, 29 августа, около девяти утра. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
Из примет девочки указан только рост — 150−155 сантиметров и светло-русые волосы. В комментариях под ориентировкой девочки появились несколько сообщений, что девочка уже найдена. По информации омичей, школьница была у подруги. Но официально эти сведения не подтверждены.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обращаться в полицию по номеру 02 (102) или к волонтёрам отряда по номерам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10.
Ранее в Омске искали 15-летнего подростка в чёрной футболке с флагом США. Юноша не появлялся дома с понедельника. К счастью, его нашли живым.