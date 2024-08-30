В Омске пропала 13-летняя школьница

Из примет девочки указан только рост — 150−155 сантиметров и светло-русые волосы. В комментариях под ориентировкой девочки появились несколько сообщений, что девочка уже найдена. По информации омичей, школьница была у подруги. Но официально эти сведения не подтверждены.