Ткачёв и Буше раздадут автографы фанатам на презентации «Авангарда»

В омском «Авангарде» рассказали, как пройдёт презентация команды в Омске. Напомним, она состоится сегодня, 30 августа. Билеты на шоу уже раскуплены.
В рамках презентации омичей ждёт автограф-сессия с хоккеистами «Авангарда»: нападающими Владимиром Ткачёвым, Ридом Буше, Линденом Веем, Алексеем Макеевым, Марком Вербой, Никитой Холодилиным, Александром Филатьевым и защитником Дарреном Дицем.
Автограф-сессия начнётся с 18:15 и продлится до 19:30. В «Авангарде» уже объявили, что все желающие могут не успеть взять автографы у хоккеистов, и попросили болельщиков приезжать пораньше, чтобы занять очередь.
Само шоу начнётся в 20:00 с презентации команды и спектакля на льду. Выступят группа «Моя Мишель» и знаменитые фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Продолжительность шоу составит около трёх или трёх с половиной часов. После окончания презентации 20 шаттлов развезут омичей по домам. Прямую трансляцию шоу будет вести 12 канал и паблик «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Главная новость по теме После презентации «Авангарда» омичей по домам развезут специальные маршруты.