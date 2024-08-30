Поздравление Игоря Кобзева с Днем знаний

Первое сентября всегда дает старт новому учебному году, в котором учеников ждут неожиданные открытия, важные встречи и события. Для школьников начинается время уроков и домашних заданий. Для студентов — погружение в мир науки и азы профессии. Для педагогов — возможность вдохновлять и мотивировать юные умы, делиться знаниями и опытом. Для родителей учебный год — ожидание радости за победы и достижения детей.