Поздравление Игоря Кобзева с Днем знаний

Первое сентября всегда дает старт новому учебному году, в котором учеников ждут неожиданные открытия, важные встречи и события. Для школьников начинается время уроков и домашних заданий. Для студентов — погружение в мир науки и азы профессии. Для педагогов — возможность вдохновлять и мотивировать юные умы, делиться знаниями и опытом. Для родителей учебный год — ожидание радости за победы и достижения детей.
Система образования Иркутской области неуклонно развивается. 2 сентября начнутся занятия в четырех новых средних школах: в селах Алыгджер Нижнеудинского района и Верхне-Идинской в Тихоновке Боханского района, в школах № 5 Тулуна и поселка Дзержинск Иркутского района. Всего в Приангарье начнут учебу 32 тысячи первоклассников, почти 343 тысячи школьников всех классов.
Благодаря национальному проекту «Образование», федеральным программам «Профессионалитет» и «Модернизация новых систем образования» становится больше современных образовательных пространств с обновленным содержанием. Мы продолжим работу по повышению качества образования и его доступности, созданию комфортных условий для обучения.
Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного года, новых знаний, интересных открытий! Особые слова благодарности нашим педагогам и преподавателям, ветеранам образования. Пусть этот учебный год будет успешным, наполненным яркими достижениями! С праздником!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.