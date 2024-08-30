Зооняня и стеклодув стали самыми необычными вакансиями в Иркутской области

Экспертам удалось выяснить в каких необычных специалистах нуждались работодатели в августе в Иркутской области. Среди таких вакансий оказались зооняня и стеклодув, а также эколог-проектировщик. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе онлайн-сервиса поиска работы hh.ru, на должность зооняни рассматривают кандидатуры с опытом в дрессировки животных или с обучением на кинологических курсах. Также одним из главных критериев отбора является любовь к животным, аккуратность и грамотная речь. Зарплату обещают от 30 до 60 тысяч рублей.