Зооняня и стеклодув стали самыми необычными вакансиями в Иркутской области

Экспертам удалось выяснить в каких необычных специалистах нуждались работодатели в августе в Иркутской области. Среди таких вакансий оказались зооняня и стеклодув, а также эколог-проектировщик. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе онлайн-сервиса поиска работы hh.ru, на должность зооняни рассматривают кандидатуры с опытом в дрессировки животных или с обучением на кинологических курсах. Также одним из главных критериев отбора является любовь к животным, аккуратность и грамотная речь. Зарплату обещают от 30 до 60 тысяч рублей.
— Среди жителей Приангарья ищут эколога-проектировщика с зарплатой от 40 до 50 тысяч рублей на руки. Специалист будет выявлять источники негативного воздействия на окружающую среду и разрабатывать природоохранную документацию в сфере защиты атмосферного воздуха. Вакансия доступна кандидатам, имеющим опыт работы в данной сфере, — поделились аналитики.
Также работника в необычном направлении ищет одно из нефтегазодобывающих предприятий. На должность специалиста отдела генерации могут претендовать кандидаты с опытом работы и высшим образованием в области энергетики.
В августе был спрос на аппаратчиков воздухоразделения. Подразумевается, что работник будет следить за кислородными установками. Ещё в топ необычных вакансий попали мастера по ремонту оборудования для майнинга, рабочие по посадке леса, выверщики, стеклодувы и матросы.