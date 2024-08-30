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Движение в центре Челябинска перекроют 30 августа в вечерний час пик

Движение в центре Челябинска перекроют 30 августа в вечерний час пик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации властей, с 18:00 до 23:00 в связи с церемонией открытия светомузыкального фонтана закрывается движение транспорта по центральным улицам: Кирова и Красная — от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных.

На это время трамвай № 2 приостановит работу, а автобус № 18 изменит маршрут.

«Трамвай № 2 (челнок) выполнит последний рейс от Теплотехнического института в 16:47, от областной больницы — 17:20», — уточнили в мэрии.

Автобус № 18 направят от ТРК «Алмаз» по улицам Цвиллинга, Труда, далее по Свердловскому проспекту к автобусному парку без заезда к Теплотехническому институту.