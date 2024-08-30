Уфа отмечает 450-летие: день первый

В «Арт-Квадрате» в 15.00 откроется трехдневный фестиваль уличных театров «Айда Фест» (12+). Можно будет увидеть более 40 представлений на площадках во всех семи районах города.
В вечерней программе у здания Русского драматического театра выступят духовые оркестры в рамках всероссийского фестиваля «Уфа звучит!» (6+). Ведущие творческие коллективы сыграют патриотические произведения. Начало в 18.00.
В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» в 19.00 стартует фестиваль «Сердце Евразии» (12+). В первый день выступят местные артисты, группы Pizza и «Харизма» (Беларусь), а также Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьёв.
В парке «Кашкадан» до 1 сентября продолжит свою работу эногастрономический фестиваль «Виноград».
Как ранее информировал «Башинформ», на 450-летие Уфы приедут гости из зарубежных стран и российских регионов. В их числе полпред президента в ПФО Игорь Комаров, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Беларуси Роман Головченко. На юбилей Уфы приедут официальные делегации Казахстана, Узбекистана, главы регионов, мэры крупных городов ПФО.
Программа празднования юбилея Уфы была сокращена, но в ней остались самые главные, патриотические, наполненные смыслом мероприятия, отмечали организаторы на брифинге в «Башинформе».
Юбилейная праздничная программа продолжится в субботу, 31 августа.
По сообщению пресс-службы мэрии, в связи с проведением юбилейных мероприятий запланированы ограничения движения автотранспорта.
С 18.00 29 августа до 01.00 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября (от Северного до Южного проезда);
с 15.00 30 августа до 15.00 31 августа — улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова (от ул. Рудольфа Нуреева до Комсомольской);
с 17.00 до 24.00 30 августа и с 17.00 до 24.00 31 августа — ул. Заки Валиди (от Гафури до Аксакова), а также ул. Генерал-губернатора Перовского.
В период действия ограничений схемы движения маршрутов общественного транспорта будут изменены, также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов. Уфимцев и гостей города просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои поездки.