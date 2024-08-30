Уфа отмечает 450-летие: день первый

В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» в 19.00 стартует фестиваль «Сердце Евразии» (12+). В первый день выступят местные артисты, группы Pizza и «Харизма» (Беларусь), а также Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьёв.