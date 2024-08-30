Вышла книга к 450-летию столицы Башкирии

«Многое в эту книгу не вошло. К примеру, не упомянуты герои современности биатлонист Максим Чудов и олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, известные рок-музыканты и рэперы, прозаик Владимир Маканин… Работа шла целый год. Часть материалов — о генерале Шаймуратове и других — приходилось добывать в закрытых архивах. Большое спасибо краеведу Анатолию Чечухе, предоставившему ряд статей. Был сложным и поиск подачи текста. Хотелось, чтобы он был интересен широкой читательской аудитории и при этом не напоминал энциклопедию. Уфа для меня очень родной город, хотя переехала я сюда школьницей из новосибирского Академгородка. Мой дедушка был почетным гражданином города. Здесь я окончила университет, когда состоялся первый в России набор культурологов. Без преувеличения, Уфа — одно из лучших мест в мире», — раскрыла некоторые подробности Светлана Чураева, автор уже 20 книг о регионе.