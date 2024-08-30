Вышла книга к 450-летию столицы Башкирии

К юбилею столицы Башкирии вышла книга «Уфа: Уникальные Факты и Артефакты». На обложке — запоминающиеся слова про необычный город на Белой реке: «Тот, кто попадает сюда, узнает нечто новое — не столько о месте, сколько о себе. И уезжает другим, обновленным. А уж если повезло здесь родиться, то удивительная жизнь обеспечена… “Автор книги — известная уфимская писательница Светлана Чураева, соавтор — самый “азартный уфавед” Анатолий Чечуха.
Книга вышла тиражом 2,5 тыс. экземпляров и объемом в 192 страницы в Санкт-Петербургском издательстве с пометкой «Первая книга серии “Незаурядный город”. Посвящается 450-летию Уфы». В сборнике 5 глав: «Интересные факты», «Легендарные личности в Уфе», «Выдающиеся уроженцы Уфы», «Достопримечательности», «Про историю Уфы». Материалы в сопровождении уникальных фотографий поданы увлекательно и кратко.
Родина необычных фактов.
Столица Башкирии — родина незаурядных рекордов. Первые серийные печатные машинки, мини-фотоаппараты и электробритвы для космонавтов выпускались именно в Уфе. Музыкальный шкаф, долгое время хранящийся в доме на нынешней улице Свердлова, считается первым учителем музыки композитора Чайковского. Здесь есть 100-километровое «Уфимское ожерелье» — тропа здоровья, расположенная по берегам трех рек (Демы, Уфы, Белой), а также высажена самая длинная липовая аллея в России — 13 км.
В перечне занятных фактов — уфимский особняк, изображенный на новой тысячерублевой купюре. Далее рассказывается о памятнике из чистого серебра в самом центре города. В главке «Стрелы для Гете» говорится о подарке немецкому гению от «Северных амуров», башкирских воинов-конников. Другого уроженца Германии — Гитлера — в 1941 году откровенно злили хакеры радиоэфира, сотрудники Коминтерна.
В Уфе побывало огромное количество великих людей. В 1775 году состоялся пятидневный визит Суворова инкогнито — с инспекцией. Также приезжали император Александр Первый (в 1824 году), чуть позже — кавалерист-девица Надежда Дурова. В 1900-м на три недели приезжали Ленин с Крупской, возвращавшиеся из ссылки в Шушенском, далее супруга и соратница вождя революции отбывала здесь ссылку. Знаменитый министр финансов царской России Сергей Витте нарвался на листовку «Долой самодержавие!» в привокзальном ресторане. После Октября 1917-го его родня, семейная пара, спаслась в Уфе от расправы революционеров, устроившись работать дворником и уборщицей. А в числе родственников поэта Александра Блока был вице-губернатор Уфы.
Первое сольное выступление в опере 18-летнего артиста хора и монтировщика декораций Федора Шаляпина произошло в нашем городе. Любимый певец Сталина — бас Максим Михайлов — в 1914 году был дьяконом Уфимского кафедрального собора, позже спевший 300 раз партию Ивана Сусанина в известной опере Глинки в Большом театре.
В 1916 году в Уфе выступал поэт Константин Бальмонт. В 1932-м здесь проживали прозаик Александр Фадеев и путешественник Отто Шмидт. Самая большая в стране коллекция живописи и графики Давида Бурлюка хранится в Уфе, в БГХМ имени Нестерова: перед революцией Бурлюк работал в Уфе, писал картины, читал лекции.
Сразу после революции здесь почти год провели будущий летчик и Герой Советского Союза Николай Гастелло и писатель Ярослав Гашек, женившийся на уфимке (теща уважительно называла иностранца «Романычем»). В годы Гражданской войны Василий Чапаев и Дмитрий Фурманов форсировали на лодках реку Белую, а канатно-понтонный мост строил Дмитрий Карбышев, чей подвиг в плену у фашистов вошел в историю. В Башкирии два месяца воевал Аркадий Гайдар (Голиков). В 1921 году, заполняя учетную карточку командиров Красной армии, будущий классик детской литературы на вопрос «Какую губернию желали бы избрать постоянным местом жительства?» ответил: «Башкирскую республику». В Уфе был снят кинофильм «Клятва Тимура» по последнему сценарию Гайдара.
Родина героев и гениев.
В 1938 году по адресу Гоголя, 56 жил знаменитый полярник Эрнст Кренкель, ставший позже депутатом Верховного Совета СССР от Уфимского городского округа, а в соседнем подъезде родился писатель Сергей Довлатов. Перед началом Великой Отечественной, в 1940-м в нашем городе работал прозаик Юрий Бондарев. Летом 1941 года в подвале оперного театра сутки находилось тело Ленина, эвакуированное из Мавзолея. Два года спустя по Уфе в обуви без подошв ходил 13-летний курьер Юрий Яковлев, ставший суперзвездой театра и кино. В 60-е годы жителями Уфы были космонавт Комаров и композитор Шостакович.
В числе наших земляков — плеяда колоритнейших людей: писатель Аксаков, художник Нестеров, генерал Шаймуратов, создатель первого советского компьютера Рамеев, поэт и прозаик Мустай Карим, скрипач и дирижер Спиваков, танцовщик Нуреев, модельер Том Клайм, мотогонщик Кадыров, певцы братья Абдразаковы, дед Мориса Дрюона, мать единственной дочери Маяковского…
«Многое в эту книгу не вошло. К примеру, не упомянуты герои современности биатлонист Максим Чудов и олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, известные рок-музыканты и рэперы, прозаик Владимир Маканин… Работа шла целый год. Часть материалов — о генерале Шаймуратове и других — приходилось добывать в закрытых архивах. Большое спасибо краеведу Анатолию Чечухе, предоставившему ряд статей. Был сложным и поиск подачи текста. Хотелось, чтобы он был интересен широкой читательской аудитории и при этом не напоминал энциклопедию. Уфа для меня очень родной город, хотя переехала я сюда школьницей из новосибирского Академгородка. Мой дедушка был почетным гражданином города. Здесь я окончила университет, когда состоялся первый в России набор культурологов. Без преувеличения, Уфа — одно из лучших мест в мире», — раскрыла некоторые подробности Светлана Чураева, автор уже 20 книг о регионе.
Официальная презентация сборника состоится 31 августа на «Уфа-арене» в рамках торжественной церемонии празднования юбилея столицы. Далее новинка появится на отечественных книжных ярмарках и в продаже в крупных магазинах. А горожане, как сообщил мэр Уфы, смогут купить ее, уже в последний день лета на площади Ленина.