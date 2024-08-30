Отдых в Крыму 2024 — эксперты подвели итоги сезона

Выросший турпоток
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что Крым показал в летнем сезоне-2024 выдающийся результат, хоть и не рекордный.
«Мы этим сезоном чрезвычайно довольны, Крым был одним из самых популярных направлений на Черноморском побережье. В целом поток туристов вырос процентов на 30−35. Отдельные компании улучшили свой результат даже на 60 процентов», — поделился вице-президент АТОР.
По словам Сергея Ромашкина, примерно 80 процентов туристов прибыли на полуостров на личных автомобилях, порядка 20 процентов — железнодорожным транспортом.
«Растет количество поездок в Крым через новые регионы. Если в прошлом году эта дорога только начинала осваиваться туристами, то в этом около 7−8 процентов отдыхающих, которые едут на автомобилях, приехали через Мелитополь и Джанкой. Поэтому нагрузка на Крымский мост снизилась», — обратил внимание эксперт.
Что касается предпочтений туристов, Ромашкин отмечает, что они особо не изменились. Традиционно наибольшей популярностью пользовался Южный берег Крыма, а также восток полуострова.
«Порядка 60−70 процентов туристов — это Большая Ялта, процентов 20−25 — Большая Алушта и 10−15 процентов восточный берег, в том числе Феодосия, Судак. Нельзя говорить, что ЮБК вдруг выстрелил. Последние лет 15 больше половины туристов прибывают именно сюда. Ялта — крымская классика, самый популярный курорт Крыма».
В меньшей степени спросом пользовался Западный Крым, в том числе Евпатория. В Севастополь также ехали реже. Это, по мнению эксперта, произошло по двум причинам: из соображений безопасности и более длинной дороги для автотуристов.
Меньше отдыхающих было в этом году в Коктебеле, так как там идет масштабная реконструкция набережной.
«В следующем году посмотрим, что получилось. Ждем с нетерпением открытия набережной и надеемся, что она будет одной из лучших в Крыму. Коктебель — это культовое место», — говорит о своем любимом месте на полуострове вице-президент АТОР.
Что касается цен на отдых, эксперт отмечает, что среднесуточный чек на человека в минувшем сезоне был порядка 3400 рублей. За эти деньги можно было жить либо в хорошем отеле 3 звезды, либо в среднего уровня четырехзвездочном отеле.
«Массовый рынок ориентируется на сумму в 3 — 4 тысячи рублей в сутки. И основные места размещения в Крыму — это отели 3 звезды. Некоторые туристы выбирают отели 5 звезд, но таких немного».
Эксперт прогнозирует, что, при условии успешных оставшихся четырех месяцев, к концу года Крым может выйти на 6,5 миллионов туристов. В прошлом году полуостров посетили порядка 5 миллионов.
«Это не будет рекордом, но будет хороший среднегодовой результат за последние 10 лет», — отмечает эксперт.
Почему турист возвращается в Крым
Вице-президент АТОР отмечает несколько причин, почему туристы в летнем сезоне-2024 снова вернулись в Крым. Одна из них — экономическая.
«Экономика поездки — очень важный фактор. Крым все лето был дешевле, чем Краснодарский край, процентов на 10. Например, Анапа резко подняла цены — процентов на 20, в Крыму, по сравнению с 2023 годом, цены выросли максимум на 7−8 процентов», — приводит данные эксперт.
Часть туристов, которые хотели сэкономить, имели возможность отдохнуть на полуострове семьей 10 дней на 15 тысяч дешевле, чем на материке. Многих привлекают не такие перегруженные пляжи, как в Краснодарском крае. Помимо этого, давние поклонники Крыма едут сюда, несмотря ни на что, отмечает Ромашкин.
«В экскурсионном, познавательном туризме Крым тоже интересней многих других курортов. Та же Ялта еще в XIX веке конкурировала с Ниццей. Здесь есть, что показать туристам и, к тому же, климат очень полезен для здоровья», — говорит он.
Его мнение разделяет и руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.
По ее словам, владельцы мест отдыха действительно попали цель с ценовой политикой. Стоимость отдыха была адекватной его условиям. К тому же собственники гостиниц учли, что большинство туристов приезжают на машинах и хотят как можно больше узнать о Крыме, поэтому отдыхающим предоставили возможность брони на сутки.
Также, по мнению Валентины Марнопольской, важно было создание информационного поля по общей безопасности отдыха в Крыму. Еще одна причина возвращения туриста — люди сравнили отдых по условиям, климату, экологии, качеству моря в других регионах и поняли, что хотят вернуться на полуостров.
«Анализ результатов этого сезона очень полезен для выстраивания динамики продаж на следующий сезон. Важно понимать, что повлияло на увеличение турпотока».
Эксперт в области туризма Людмила Бабий также называет одной из причин возвращения туриста в Крым ценовую политику отелей. При этом она отмечает, что стоимость питания возросла, но это связано с инфляцией в стране.
Кроме того, эксперт подчеркивает, что у Крыма есть свои постоянные туристы. И они едут сюда даже не из-за стоимости отдыха, а прежде всего из-за природы, достопримечательностей, пляжей, атмосферы крымского отдыха, который имеет свою специфику.
«Крым как высшая каста среди туристических направлений. Здесь и культурно-познавательный туризм, и пешеходный, и пляжный, и гастрономический. Все, что желают различные категории туристов, все представлено в Крыму. И их не останавливает даже возросший трафик на Крымском мосту», — отмечает Людмила Бабий.
Эксперт также считает, что сезон в Крыму однозначно состоялся и в этом году он был существенно лучше, чем в прошлом.
«Сейчас идет временный отток отдыхающих. Он традиционный: неделя до 1 сентября и 3−5 дней после. Идет своего рода “пересменка”: уезжают одни туристы, приезжают другие с другими целями. Наступает бархатный сезон — сезон прекрасной погоды и бархатных платьев, как это было в царской России», — подытожила Людмила Бабий.