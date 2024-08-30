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В Магнитогорске появится новый маршрут общественного транспорта

Магнитогорск получил девять новых автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорск доставили девять новых автобусов Volgabus. В церемонии передачи машин в городской парк общественного транспорта поучаствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Все автобусы среднего класса вместимости. С 1 сентября их планируют вывести на новый маршрут № 49. Он свяжет поселки Западный и Поля Орошения. На автобусах можно будет добраться до улицы Грязнова, Комсомольской площади, первой горбольницы.

Напомним, автобусы по улицам Магнитогорска начали курсировать лишь в 2023 году. С учетом пополнения их станет 35. До того в городе были только маршрутки, и магнитогорцы регулярно жаловались на их плохую работу.