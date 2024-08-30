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Саперы Росгвардии уничтожили артиллерийский боеприпас в Иркутской области

Опасный боеприпас нашли рабочие возле села Култук.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области саперы разминировали опасный артиллерийский боеприпас. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Росгвардии региона, снаряд нашли рабочие недалеко от села Култук. Взрывотехники быстро приехали к месту обнаружения боеприпаса и установили, что это артиллерийский снаряд 152 мм калибра.

— Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением необходимых мер предосторожности опасная находка была уничтожена на месте накладным зарядом, — пояснили в управлении.

Также взрывотехники определили, что у снаряда отсутствует головной взрыватель, а сам боеприпас содержит взрывчатое вещество и заметно поврежден коррозией.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в городе Зима три ребенка едва не погибли на пожаре из-за вайфай роутера. Запах гари почувствовала соседка и разбудила мальчиков.