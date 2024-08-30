Саперы Росгвардии уничтожили артиллерийский боеприпас в Иркутской области

В Иркутской области саперы разминировали опасный артиллерийский боеприпас. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Росгвардии региона, снаряд нашли рабочие недалеко от села Култук. Взрывотехники быстро приехали к месту обнаружения боеприпаса и установили, что это артиллерийский снаряд 152 мм калибра.