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Руководитель поискового отряда пожаловалась мэру на плохую дорогу в Перми

Она просит главу города подключиться к решению проблемы с улицей Соликамской.

Источник: Соцсети

Руководитель пермской региональной организации «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» Ксения Котова пожаловалась главе Перми Эдуарду Соснину на плохую дорогу.

Своё недовольство состоянием дороги на улице Соликамской в Мотовилихинском районе Ксения Котова высказала на своей странице в соцсети «Вконтакте». Она сообщила, что неоднократно сообщала о проблеме на портале «Госуслуги», но власти района на них не отреагировали. Публикую пост, Ксения Котова отметила в нём главу Перми Эдуарда Соснина, которого призвала помочь решить проблему.

«Уже вторую неделю езжу по ул. Соликамской, оставляла жалобу на портале и с каждым днем все хуже только становится. Эдуард Соснин, Мотовилиха не реагирует на нарушение, может быть вы как мэр на них сможете повлиять!?» — написала Ксения Котова на своей странице.

К записи она прикрепила видео, на котором видна дорога, покрытая глиной, видно колею. Затем в кадре появляется трактор.

«Посмотри, что он делает! Он её ещё сильнее расплющивает!» — говорит за кадром Ксения Котова.