Руководитель поискового отряда пожаловалась мэру на плохую дорогу в Перми

«Уже вторую неделю езжу по ул. Соликамской, оставляла жалобу на портале и с каждым днем все хуже только становится. Эдуард Соснин, Мотовилиха не реагирует на нарушение, может быть вы как мэр на них сможете повлиять!?» — написала Ксения Котова на своей странице.