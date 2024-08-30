Трамвайный маршрут № 9 возобновят с 1 сентября

Сегодня утром, 30 августа, трамвай № 9 впервые за несколько месяцев прибыл на конечную остановку «3-й Разъезд». Он совершит контрольный рейс после долгого перерыва.
Напомним, трамваи по девятому маршруту не ходили с 20 мая. Причиной тому стал весенний паводок, вода залила рельсы на разворотной площадке. Уровень воды был больше 12 сантиметров.
«Для того, чтобы не вывести из строя подвижной состав — была угроза для электродвигателей и ходовой части — приняли решение прекратить движение трамваев по этому маршруту до устранения причин», — объяснил директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец.
Все лето шли работы по откачке воды на данном участке, но обильные дожди снова заливали рельсы. Убрать воду окончательно удалось только во второй половине лета. После этого сотрудники МП «Электрический транспорт» провели ремонт путей. После того, как контрольная обкатка пройдёт, девятые трамваи смогут вернуться на маршрут.
Со слов директора департамента транспорта Вадима Кормильца, это случится с 1 сентября.