Трамвайный маршрут № 9 возобновят с 1 сентября

Все лето шли работы по откачке воды на данном участке, но обильные дожди снова заливали рельсы. Убрать воду окончательно удалось только во второй половине лета. После этого сотрудники МП «Электрический транспорт» провели ремонт путей. После того, как контрольная обкатка пройдёт, девятые трамваи смогут вернуться на маршрут.