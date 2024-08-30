Амурский Утёс распахивает двери в Хабаровске

1 сентября Хабаровск станет центром культурных событий, когда после масштабной реконструкции свои двери откроет обновлённый Амурский Утёс, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Праздничное событие под названием «Утёс: новый рассвет» начнётся в 16:00 и продлится до 22:00, предлагая жителям и гостям города насыщенную программу мероприятий, которые обещают стать ярким началом нового этапа в жизни одного из символов Хабаровска.
На протяжении всего дня перед Амурским Утёсом будут работать различные мастер-классы, развлекательные мероприятия и фотозоны, позволяющие каждому насладиться атмосферой праздника. С 18:00 начнётся торжественная церемония открытия, которую отметят специальными выступлениями и мероприятиями.
В рамках праздника зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа:
В 18:10 начнётся праздничный концерт с участием популярных исполнителей, таких как Никита Туранов, Рипсиме Сехлеян, Ансамбль «Глория», Анна Уварова, а также танцевальных проектов «ВВЕРХ НОГАМИ» и «Резонанс», и группы «UP рель». Концерт будет сопровождаться викторинами и конкурсами с подарками.
В 19:00 состоится награждение победителей конкурса архивных фотографий, а в 20:00 — конкурса детских рисунков.
В 21:00 зрителей порадует впечатляющее световое шоу, которое озарит вечернее небо над Хабаровском.
Обновлённый Амурский Утёс, после масштабной реконструкции, представляет собой современное городское пространство с уникальным визит-центром. Теперь здесь будут проводиться постоянные и временные экспозиции, мастер-классы и экскурсии, а также предоставляться информация о туристических маршрутах, достопримечательностях, местах отдыха и кафе.
Не упустите шанс стать частью этого знакового события, которое не только обновляет культурный облик города, но и открывает новые горизонты для жителей и туристов. Вход на мероприятие свободный, подробности программы можно найти на краевом туристическом портале.