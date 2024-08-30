Амурский Утёс распахивает двери в Хабаровске

Обновлённый Амурский Утёс, после масштабной реконструкции, представляет собой современное городское пространство с уникальным визит-центром. Теперь здесь будут проводиться постоянные и временные экспозиции, мастер-классы и экскурсии, а также предоставляться информация о туристических маршрутах, достопримечательностях, местах отдыха и кафе.