Tele2 ускорила мобильный интернет в Омской области

— Мы стремимся предоставлять нашим клиентам услуги лучшего качества и уделяем огромное внимание развитию сети в Омской области. Всего за 4 месяца мы модернизировали сеть, повысив скорость мобильного интернета во всех крупных городах региона и в самом Омске. Средняя скорость загрузки данных выросла на треть, а во время тестов мы много раз фиксировали скорости выше 150 мегабит в секунду. Я уверен, что наши клиенты высоко оценят новое качество мобильного интернета Tele2.