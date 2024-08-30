Tele2 ускорила мобильный интернет в Омской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел рефарминг частот в диапазоне 2100 МГц в рабочем поселке Таврическое и в городе Исилькуль, завершив проект повышения емкости сети 4 G в регионе. Доступ к новым скоростям мобильного интернета получили более миллиона омичей.
Оператор обновил оборудование на всех базовых станциях в Исилькуле и Таврическом, разместил дополнительные блоки и провел рефарминг: частоту 2100 МГц, на которой раньше работал только 3G-интернет, начали использовать для 4G. В результате средняя скорость интернета на одного пользователя в Таврическом выросла на 40%, а в Исилькуле — на 42%.
Рефарминг в двух районных центрах завершил масштабный проект увеличения емкости 4G-сети Tele2 в Омской области, который оператор начал в апреле 2024 года. За время его реализации инженеры и технические специалисты оператора модернизировали оборудование на нескольких сотнях объектов связи, протестировали новые параметры сети, реализовали дополнительную агрегацию частот в стандарте 4G и вывели новое оборудование в эфир.
Проведенные работы позволили улучшить скорость передачи данных как в направлении от базовой станции к клиенту (средний рост составил 35%), так и в направлении от пользователя к базовой станции (средний рост — 15%). Новые скорости мобильного интернета теперь доступны клиентам оператора в Омске и десяти крупнейших районных центрах Омской области. Сети 4G Tele2, работающие на частоте 2100 МГц, теперь доступны на территории, где проживает более миллиона человек.
Главное преимущество рефарминга в том, что пользователю не нужно подключать дополнительные услуги или менять свой мобильный телефон на более современный. Благодаря быстрому расширению спектра частот для 4G и увеличению емкости сети абоненты могут смотреть видео онлайн в еще более высоком качестве, быстрее скачивать и отправлять гигабайтные файлы.
Андрей Криницин, директор филиала Tele2 в Омской области:
— Мы стремимся предоставлять нашим клиентам услуги лучшего качества и уделяем огромное внимание развитию сети в Омской области. Всего за 4 месяца мы модернизировали сеть, повысив скорость мобильного интернета во всех крупных городах региона и в самом Омске. Средняя скорость загрузки данных выросла на треть, а во время тестов мы много раз фиксировали скорости выше 150 мегабит в секунду. Я уверен, что наши клиенты высоко оценят новое качество мобильного интернета Tele2.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. tele2.ru.