Собянин сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Существуют различные оценки, согласно которым к 2030 году в столице будет от 100 до 300 тысяч электромобилей. При этом по городу также будут курсировать многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился, что обеспечить их необходимой зарядной инфраструктурой — важнейшая задача Стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры.