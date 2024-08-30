Собянин сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Согласно планам, к 2030 году сеть зарядных станций для электротранспорта (ЭЗС) должна вырасти до 30 тысяч станций. По словам главы города, добиться этого можно двумя способами.
Первый заключен в пилотном проекте по установке зарядок переменного тока на базе трансформаторных подстанций, расположенных в обычных городских дворах. Такое решение позволит владельцам электромобилей подзаряжать их ночью или в другое свободное время.
Второй был описан в новых правилах размещения зарядной инфраструктуры при строительстве и реконструкции городских объектов. Согласно этому плану, планируется возведение парковок у новых и реконструируемых жилых зданий, АЗС, коммерческих зданий и др. Теперь нужное количество ЭЗС и инфраструктуры для них будет известно заранее.
— По новым правилам застройщикам необходимо: 5 процентов парковочных мест оборудовать зарядными станциями; к 25−100 процентам парковочных мест (в зависимости от типа объекта) подвести инженерную инфраструктуру для будущего подключения зарядных станций, — подытожил Собянин.
Он также добавил, что стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры гарантирует обеспечение как текущих, так и перспективных потребностей москвичей и бизнеса в электричестве, газе, тепле и воде, а также — «обеспечит адаптацию городской инфраструктуры к наступающей эпохе электрокаров».
Завершено возведение монолитных конструкций перехватывающего паркинга на 840 машино-мест у станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро. В будущем здесь установят автоматизированную парковочную систему и 19 зарядных станций для электромобилей.