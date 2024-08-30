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Во Владивостоке усилят меры безопасности во время празднования Дня знаний

Антитеррористическая комиссия города напоминает о мерах безопасности в общественных местах.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке усилят меры безопасности во время празднования Дня знаний (0+). Антитеррористическая комиссия напоминает жителям и гостям города о бдительности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и бесхозных подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их трогать и перемещать. Антитеррористическая комиссия просит незамедлительно обращаться к ближайшему наряду полиции или звонить по телефонам экстренных служб: УФСБ России по Приморскому краю: 8 (423) 222−45−86; Управление Росгвардии по Приморскому краю: 8 (423) 239−65−27; 8 (423) 231−68−59; УМВД России по г. Владивостоку: 8 (423) 249−00−03; 8 (423) 249−00−04.

По этим же номерам следует сообщить информацию о готовящемся преступлении, призывах к их совершению, распространении информации об изготовлении самодельных взрывных устройств. Лиц, заведомо ложно информирующих о готовящихся преступлениях ждет ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Наказанием могут быть как штрафы в крупных размерах, так и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, традиционный День знаний в этом году во Владивостоке отметят в субботу, 31 августа. Праздник обещает быть масштабным. Он развернется сразу на трех городских площадках. Для школьников, провожающих лето, подготовлены спортивные и развлекательные мероприятия, а также — концертная программа.

Также, во Владивостоке ограничат продажу алкогольных напитков в связи с празднованием начала учебного года.