Во Владивостоке усилят меры безопасности во время празднования Дня знаний (0+). Антитеррористическая комиссия напоминает жителям и гостям города о бдительности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
При обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и бесхозных подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их трогать и перемещать. Антитеррористическая комиссия просит незамедлительно обращаться к ближайшему наряду полиции или звонить по телефонам экстренных служб: УФСБ России по Приморскому краю:
По этим же номерам следует сообщить информацию о готовящемся преступлении, призывах к их совершению, распространении информации об изготовлении самодельных взрывных устройств. Лиц, заведомо ложно информирующих о готовящихся преступлениях ждет ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Наказанием могут быть как штрафы в крупных размерах, так и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, традиционный День знаний в этом году во Владивостоке отметят в субботу, 31 августа. Праздник обещает быть масштабным. Он развернется сразу на трех городских площадках. Для школьников, провожающих лето, подготовлены спортивные и развлекательные мероприятия, а также — концертная программа.
Также, во Владивостоке ограничат продажу алкогольных напитков в связи с празднованием начала учебного года.