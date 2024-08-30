Во Владивостоке усилят меры безопасности во время празднования Дня знаний

По этим же номерам следует сообщить информацию о готовящемся преступлении, призывах к их совершению, распространении информации об изготовлении самодельных взрывных устройств. Лиц, заведомо ложно информирующих о готовящихся преступлениях ждет ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Наказанием могут быть как штрафы в крупных размерах, так и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.