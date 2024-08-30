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Бастрыкину доложат о мигрантах, сдающих экзамены за деньги в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки мигрантов, которые в Екатеринбурге сдают экзамен по русскому языку за деньги, сообщил информационный центр СКР.

Источник: Коммерсантъ

Проверка СКР Свердловской области была организована после появления в интернете информации о том, что в специализированном центре на ул. Сулимова сотрудники принимают экзамены у мигрантов за денежное вознаграждение без фактической проверки их знаний русского языка.

Ранее полиция Екатеринбурга проверила в Железнодорожном районе 182 иностранных граждан, среди которых выявила 18 человек, которые находятся в России нелегально, либо нарушили иммиграционные правила. В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны.

СК