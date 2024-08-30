Сосед Лукашенко рассказал о поездке Путина на его малую родину

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они: “Здравствуйте” — и дальше пошли. Здоровается всегда», — сказал сосед. Пресс-служба Лукашенко тогда сообщила, что главы двух стран отведали блины и драники в родном доме белорусского лидера, а также выпили воду из «считающегося целебным» родника.