В Самаре запустили трамваи по участку ул. Ново-Садовой после ремонта 30 августа

В пятницу, 30 августа 2024 года, в Самаре наконец запустили трамваи по капитально обновленному участку улицы Ново-Садовой. Они начали ходить от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
— Открыто движение трамваев по улицы Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны в оба направления.
Бесплатные компенсационные автобусы будут продолжать перевозить пассажиров по 31 августа. Напомним, 26 августа в Самаре в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой. Правда трамвай там уже успел сойти с новых рельсов. А 28 августа должны были запустить трамваи по обновленному участку, но дату открытия движения перенесли.
Сроки завершения ремонта постоянно переносились. Так, первый этап планировалось завершить до 30 июня. Однако сроки ремонта перенесли из-за несвоевременной поставки материалов подрядчиками. Второй этап работ от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова тоже должен был быть выполнен этим летом, но теперь этим участком займутся в 2025 году.