В Самаре запустили трамваи по участку ул. Ново-Садовой после ремонта 30 августа

Сроки завершения ремонта постоянно переносились. Так, первый этап планировалось завершить до 30 июня. Однако сроки ремонта перенесли из-за несвоевременной поставки материалов подрядчиками. Второй этап работ от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова тоже должен был быть выполнен этим летом, но теперь этим участком займутся в 2025 году.