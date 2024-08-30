В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней

Власти Омской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися проливными дождями, которые нарушили график сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что обильные осадки заставили сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Введение режима ЧС позволит аграриям, оформляющим страховку на случай чрезвычайных ситуаций, претендовать на страховые выплаты.
В текущем году в регионе было застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей от природных бедствий. Несмотря на сложные погодные условия, местные сельхозпроизводители продолжают прилагать все усилия для успешного завершения уборочных работ.