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В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней

Губернатор объявил о сдвиге сроков уборочной кампании.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися проливными дождями, которые нарушили график сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что обильные осадки заставили сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Введение режима ЧС позволит аграриям, оформляющим страховку на случай чрезвычайных ситуаций, претендовать на страховые выплаты.

В текущем году в регионе было застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей от природных бедствий. Несмотря на сложные погодные условия, местные сельхозпроизводители продолжают прилагать все усилия для успешного завершения уборочных работ.