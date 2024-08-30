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Летевший из Волгограда в Москву авиалайнер едва не врезался в метеозонд

Инцидент случился во время подлета воздушного судна к пункту назначения.

Днем в среду, 28 августа, авиалайнер летел по маршруту Волгоград — Москва. При выполнении рейса судно едва не столкнулось с метеозондом, сообщает тг-канал Aviaincident.

Самолет должен был совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево. В 11.46, когда судно находилось в окрестностях воздушной гавани Внуково, командир экипажа сообщил о наблюдении белого метеозонда с подвеской ниже полета слева.

Столкновения объектов не случилось. Инцидент не повлиял на полет и лайнер благополучно приземлился в столице.