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Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Иркутской области

Дневные температуры сохранятся высокие.

Источник: Комсомольская правда

Выходные 31 августа и 1 сентября позволят прочувствовать жителям Иркутской области предстоящие погодные качели. Осень не спеша забирает власть у лета, об этом свидетельствует понижение ночных температур. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, после заката, в последний день, августа столбик термометра не поднимется выше +8. При этом в дневное время воздух прогреется до +23. Также жителям южных районов следует подготовиться к сильным дождям, ливням и грозам.

— 1 сентября в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, — поделились метеорологи.

Что касается температур, то ночью воскресенья, 1 сентября, они не поднимутся выше +12. Днем ситуация изменится, и воздух прогреется до +26.