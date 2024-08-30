Лето закончится сильными дождями в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 31 августа на всей территории региона ожидаются дожди, в центральных и северных районах они достигнут критериев опасного явления. В Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском, Охотском и Аяно-Майском районах ожидаются очень сильные осадки и ветер до 18−23 метров в секунду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице ожидается дождь, местами сильный. Ночью 15−17 градусов, днем — 20−22. Ветер западный от девяти до 14 метров в секунду.
На юге дождь, местами сильный. Ночью от восьми до 18 градусов, днем — от 14 до 24. Ветер северо-западный от пяти до 12 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду.
В центре Хабаровского края сильный дождь, местами очень сильный. Кратковременные осадки прогнозируют в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Ночью 10−19 градусов, днем — 17−24. Ветер северо-западный и южный от пяти до 14 метров в секунду, местами до 15−20 метров в секунду.
На севере дождь, местами сильный, в Охотском и Аяно-Майском районах — местами очень сильный. Ночью от шести до 18 градусов, днем — от 10 до 23. Ветер преимущественно северный, северо-восточный и восточный от пяти до 14 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы достигнут 15−23 метров в секунду.