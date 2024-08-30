Лето закончится сильными дождями в Хабаровском крае

На севере дождь, местами сильный, в Охотском и Аяно-Майском районах — местами очень сильный. Ночью от шести до 18 градусов, днем — от 10 до 23. Ветер преимущественно северный, северо-восточный и восточный от пяти до 14 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы достигнут 15−23 метров в секунду.