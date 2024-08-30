Во Владивостоке штрафуют нарушителей правил выгула собак

Теперь собаки находятся на территории автостоянки, где они привязаны и находятся под присмотром. Горожанам напоминают о необходимости выгуливать своих питомцев на поводке и следить за их поведением. О нарушениях можно сообщать в городскую администрацию через интернет-приемную или через чат-бот МЦУ Владивостока.