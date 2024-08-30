Во Владивостоке штрафуют нарушителей правил выгула собак

Во Владивостоке владельцев собак, которые не используют поводок во время выгула, столкнулись с административными мерами. Сегодня, 30 августа, в районе Тополевой, 6 была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что некоторые собаки крупных пород бесконтрольно бродят по окрестностям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Собственник местной автостоянки, который отпускал собак без надзора, был привлечен к ответственности. В отношении мужчины был составлен административный протокол.
«Нам поступили обращения о том, что здесь собаки крупных пород бегают без привязи. Это влечет серьезную опасность жизни и здоровью граждан, данное нарушение является административным правонарушением. Нарушителям могут грозить штрафы», — отметил заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло.
Теперь собаки находятся на территории автостоянки, где они привязаны и находятся под присмотром. Горожанам напоминают о необходимости выгуливать своих питомцев на поводке и следить за их поведением. О нарушениях можно сообщать в городскую администрацию через интернет-приемную или через чат-бот МЦУ Владивостока.
Замглавы администрации добавил, что за последнее время за произвольный выгул собак составлено 10 протоколов.
Отмечается, что в соответствии с последними поправками в законодательство, все домашние собаки должны быть чипированы и зарегистрированы в системе «Хорриот».
Напомним, во Владивостоке жители многоквартирного дома на Фастовской, 2 стали свидетелями забавной картины. Двое мужчин с миниатюрными собачками выясняли, кому из них принадлежит территория.