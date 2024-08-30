В центре Перми 7 и 8 сентября временно запретят движение транспорта

Пермь готовится к проведению главного спортивного события года — 7 и 8 сентября состоится Пермский марафон. На время его проведения временно ограничат движение транспорта, а также остановку и стоянку на нескольких центральных улицах города.
С 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.
С 05:00 7 сентября до 20:00 8 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта:
— на Ленина от ул. Горького до ул. Крисанова;
— на Окулова от Соборной площади до ул. Осинской;
— на ул. Монастырской от ул. Сибирская до ул. Осинской;
— на ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской;
— на ул. Попова по нечетной стороне от ул. Монастырская до ул. Пермской, по четной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— на Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— на Комсомольском пр. от ул. Ленина до ул. Краснова;
— на ул. Газеты «Звезда» от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— на ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;
— на ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
Запретят движение всех видов транспорта:
— с 10:30 до 17:00 7 сентября на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова;
— с 00:30 до 20:00 8 сентября на ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанов.
Будут перекрыты участки улиц 8 сентября с 05:00 до 17:00:
— ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Крисанова;
— ул. Окулова от Соборной площади до ул. Сибирской;
— ул. Монастырская от ул. Сибирская до ул. Осинской;
— ул. Петропавловская от ул. Осинской до Комсомольского пр.;
— ул. Пермская от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— ул. Екатерининская от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— ул. Пушкина от ул. 25 Октября до ул. Сибирской;
— ул. Краснова от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской;
— ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Петропавловской;
— ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пермская и от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
-ул. Осинская от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— Комсомольский пр. по нечетной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова, по четной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова;
— ул. Газеты «Звезда» от ул. Окулова до ул. Монастырской;
— ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Революции;
— ул. 25 Октября от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
С 07:00 до 17:00 8 сентября временно прекратят движение трамваев.
В краевом министерстве транспорта просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут своих поездок.
Символом седьмого «Пермского марафона» стала выдра. В Год семьи спортивное мероприятие будет семейным праздником.