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В Челябинской области заметили призрак чернолесья

В горах Челябинской области зацвела редкая орхидея.

Источник: Нацпарк «Таганай»

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области заметили редкий цветок. Распускаться начала гнездовка обыкновенная. Это редкая, занесенная в Красную книгу орхидея.

Гнездовка так называется из-за большого разветвленного корневища, с виду похожего на птичье гнездо. Растение питается гниющими органическими веществами — так же делают грибы.

У орхидеи есть и другое, более поэтичное название — призрак чернолесья. Дело в том, что гнездовки обычно растут в темнохвойных лесах, сами растения бледные, почти прозрачные, а цветы у них белесые. В призраке-гнездовке почти нет хлорофилла, придающего другим растениям зеленый цвет. В полумраке под соснами редкую орхидею заметить непросто.