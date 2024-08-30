В Челябинской области заметили призрак чернолесья

У орхидеи есть и другое, более поэтичное название — призрак чернолесья. Дело в том, что гнездовки обычно растут в темнохвойных лесах, сами растения бледные, почти прозрачные, а цветы у них белесые. В призраке-гнездовке почти нет хлорофилла, придающего другим растениям зеленый цвет. В полумраке под соснами редкую орхидею заметить непросто.