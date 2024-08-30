В Самарской области ожидается 30-градусная жара

Жителям Самарской области следует подготовиться к жаркой погоде. В южной части региона прогнозируется 30-градусная жара. Объявлен желтый уровень опасности.
— Днем 30 августа по югу Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +30 градусов, — сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает самарцев быть осторожнее и внимательнее. При жаркой погоде жителям рекомендуют ограничить время пребывания на солнце, носить головной убор и соблюдать питьевой режим. Если выход на улицу неизбежен, важно стараться находиться в тени.
Напомним, синоптики обещают, что начало сентября будет солнечным и теплым. По их прогнозам, в регионе в первые дни осени пройдут без осадков, однако отсутствие значительных облачных полей и слабый ветер местами будут способствовать образованию радиационных туманов.