Бастрыкин поручил проверить сообщение о закрытии школы в Пермском крае

«Сообщается, что администрацией принято решение о закрытии единственной школы и переводе учеников с сентября текущего года в общеобразовательное учреждение другого населённого пункта, расположенного на значительном удалении от места жительства детей. При этом дорога между селами находится в непригодном состоянии, при выпадении осадков её полотно размывает», — сообщает информационный центр СКР.