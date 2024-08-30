Бастрыкин поручил проверить сообщение о закрытии школы в Пермском крае

Поручение провести проверку сообщения о закрытии школы в Пермском крае передал в региональное управление глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Как сообщает информационный центр СК России, обращение от жителей села Тимино в Пермском крае поступило в приёмную главы СК РФ в соцсети «ВКонтакте». Прикамцы обратились к Александру Бастрыкину из-за закрытия сельской школы. Жителям сообщили, что дети будут направлены на учёбу в другой населённый пункт.
«Сообщается, что администрацией принято решение о закрытии единственной школы и переводе учеников с сентября текущего года в общеобразовательное учреждение другого населённого пункта, расположенного на значительном удалении от места жительства детей. При этом дорога между селами находится в непригодном состоянии, при выпадении осадков её полотно размывает», — сообщает информационный центр СКР.
Ведомство также уточняет, что состояние дороги может представлять угрозу безопасности детей. По сообщениям жителей, обращения в компетентные органы не принесли результатов. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Пермского края провести процессуальную проверку. Доклад о результатах будет представлен главе СК РФ. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о реорганизации, которую проводят в школах Пермского края. Жители региона массово пожаловались на закрытие школ и перераспределение по другим образовательным учреждениям.