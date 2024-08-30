Рост цен на автозапчасти заметили жители Новосибирска

Наибольший рост цен наблюдается в городах-миллионниках: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск. Жителям регионов чаще остальных приходится обращаться в автомастерские. Например, у 51% новосибирцев машина ломается чаще, чем 1 раз за 4 месяца. При этом 4 водителя из 10 продолжают ездить на поломанном автомобиле из-за подорожания услуг и запчастей. То же касается и жителей Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.