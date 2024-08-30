Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост цен на автозапчасти заметили жители Новосибирска

Более половины жителей Новосибирской области столкнулись с подорожанием автозапчастей.

Источник: Reuters

Результаты опроса сообщили Группа Ренессанс Страхование и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Наибольший рост цен наблюдается в городах-миллионниках: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск. Жителям регионов чаще остальных приходится обращаться в автомастерские. Например, у 51% новосибирцев машина ломается чаще, чем 1 раз за 4 месяца. При этом 4 водителя из 10 продолжают ездить на поломанном автомобиле из-за подорожания услуг и запчастей. То же касается и жителей Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.

«На стоимость запчастей сегодня влияет целый ряд факторов. Помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние растущей стоимости логистики», — заключила директор сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Еще одним значимым фактором становятся сложности оплаты услуг иностранных контрагентов — сейчас россиянам не так просто совершать денежные переводы за рубеж.

Ранее МК в Новосибирске писал, что цены на цветы упали перед 1 сентября.