Рост цен на автозапчасти заметили жители Новосибирска

Результаты опроса сообщили Группа Ренессанс Страхование и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод».
Наибольший рост цен наблюдается в городах-миллионниках: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск. Жителям регионов чаще остальных приходится обращаться в автомастерские. Например, у 51% новосибирцев машина ломается чаще, чем 1 раз за 4 месяца. При этом 4 водителя из 10 продолжают ездить на поломанном автомобиле из-за подорожания услуг и запчастей. То же касается и жителей Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края.
«На стоимость запчастей сегодня влияет целый ряд факторов. Помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние растущей стоимости логистики», — заключила директор сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
Еще одним значимым фактором становятся сложности оплаты услуг иностранных контрагентов — сейчас россиянам не так просто совершать денежные переводы за рубеж.
Ранее МК в Новосибирске писал, что цены на цветы упали перед 1 сентября.