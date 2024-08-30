Цены на автомобили резко вырастут к концу года в России

«Прибавьте к этому уровень инфляции и валютные курсы. Как итог — жду подорожания новых автомобилей в России примерно на треть к следующему году», — передает autonews.ru слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
Он отметил, что в результате увеличения суммы утилизационного сбора стоимость китайских автомобилей вырастет сразу на 300 тысяч рублей. Повышение цен коснется и отечественного автопрома — от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от модели.
Стоит отметить, что ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила в правительство предложение об отмене индексации утильсбора на автомобили на ближайшие 5 лет. Специалисты уверены, что увеличение суммы грозит серьезными рисками для отрасли. Так, за последние 2,5 года легковые автомобили в России подорожали в два раза. Ожидается, что такая тенденция будет наблюдаться и к 2030 году. В результате из-за серьезного роста цен приобрести автомобиль смогут всего 5−7% россиян.
Напомним, уже ближайшей осенью стоимость автомобилей вырастет на 5−7% из-за повышения утилизационного сбора. Планируется, что его индексация будет проводиться ежегодно до 2030 года, в результате чего стоимость иномарок вырастет в два раза.