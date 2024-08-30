Цены на автомобили резко вырастут к концу года в России

Стоит отметить, что ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила в правительство предложение об отмене индексации утильсбора на автомобили на ближайшие 5 лет. Специалисты уверены, что увеличение суммы грозит серьезными рисками для отрасли. Так, за последние 2,5 года легковые автомобили в России подорожали в два раза. Ожидается, что такая тенденция будет наблюдаться и к 2030 году. В результате из-за серьезного роста цен приобрести автомобиль смогут всего 5−7% россиян.