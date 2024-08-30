Русская история в камнях и тканях: во Владивосток привезут сразу три яйца Фаберже

В начале сентября во Владивостоке в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева откроется выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», на которой будет представлено более трехсот драгоценных произведений из собрания музеев Московского Кремля. Жители Дальнего Востока смогут увидеть эксклюзивные произведения, созданные по заказам августейших особ, а также изделия, украшения, аксессуары, предметы быта и столовую утварь.
На выставке будут не только шедевры всем великого российского ювелира Карла Фаберже, но и его современников, в их числе Карл Эдуард Болин, Овчинников, Хлебников, братья Грачевы. Об уникальности экспонатов в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала Татьяна Мунтян, ведущий научный сотрудник музеев Московского Кремля, хранитель коллекции Фаберже и куратор выставки.
— Можно ли сказать, что «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» — выставка мирового уровня, которая с успехом могла пройти и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в любом большом городе мира?
— Выставка состоит из трехсот предметов, которые мы хотели показать в историко-культурном контексте. Поэтому будут представлены ткани, коронационный костюм, коронационные регалии, великолепные иконы в драгоценных окладах. И, конечно, ядро выставки — это императорские пасхальные яйца. Получить их в свой музей, в свой город мечтают многие страны. А мы привезли не одно и не два, а три яйца. Это очень редкий случай. Поэтому, безусловно, это выставка мирового уровня.
— Ранее коллекция уже покидала стены Московского Кремля?
— Мы организовывали подобные выставки в Гонконге, в знаменитом Музее истории искусств в Вене. Почти 10 лет назад подобную экспозицию организовали в Шанхае. Число посетителей тогда было огромным, даже для такой страны как Китай.
История императорской семьи в одном яйце
— Согласны ли вы, что сейчас у посетителей различных экспозиций есть желание узнать историю экспонатов, а через них больше погрузиться в эту эпоху русской истории и культуры?
— Да, безусловно. Русское ювелирное искусство — это не брошки-сережки, серебряная утварь и пасхальные яйца. Это предметы, действительно связанные с русской культурой и историей. В этот раз во Владивосток мы привезли «Военное» стальное пасхальное яйцо, которое связано с войной с Германией. Это настоящий исторический памятник. А также изысканные русские портсигары. Они ценились во всем мире и считались атрибутом богатства и успеха. Сто лет назад, если у вас портсигар из мастерской Фаберже, Кехли или Бланко, это говорило о том, что вы человек состоятельный и с хорошим вкусом.
— Какие еще пасхальные яйца «Фаберже» будут на выставке?
Будет яйцо с моделью Александровского дворца, резиденции Николая II и Александры Федоровны, дворца, который когда-то был выстроен для любимого внука Екатерины II. Оно посвящено теме семьи, наверное, поэтому оно одно из самых очаровательных и трогательных в том блистательном ряду пасхальных яиц, которые хранятся в нашем музее.
Яйцо выточено из любимого поделочного камня Карла Фаберже — из саянского зеленого нефрита, уникального своей окраской. Фаберже вообще любил зеленый цвет, который сочетался и с золотом, и с серебром. Но главное украшение — это пять миниатюрных портретов царских детей. Они написаны акварелью на кости и обрамлены алмазами. Над каждым изображением находится первая буква имени царского ребенка, инкрустированная алмазами, а на обороте — золотые пластины с их датой рождения.
Когда родился пятый ребенок, долгожданный сын и наследник царевич Алексей, выяснилось, что он неизлечимо болен гемофилией. Из-за этого царская семья проводила много времени в стенах Александровского дворца, почти заточив себя в нем, поэтому их называли царскосельскими затворниками.
Когда царевич был здоров, дворец оживал, а когда был болен, все погружалось в тягостное уныние. Но это совершенно не видно, когда мы смотрим на это яйцо цвета юности, молодости и весны.
Дом Фаберже
— Какие из его произведений вы любите больше всего?
— Карл Фаберже делал пасхальные яйца 32 года. При их создании он не мог повторяться. Особенно, когда заказчиком была императорская семья. Негласно считается, что пять самых ценных произведений Фаберже — с вынимающимися заводными механическими сюрпризам. Например, в яйце «Сибирский поезд» была миниатюрная копия поезда, который императрица могла приводить в движение с помощью ключика. Но и другие его работы великолепны своим художественным решением, например, яйцо, находящееся в английских королевских собраниях, вышитое по канве тысячей драгоценных камней. Царица любила вышивать, и Фаберже это знал.
— Откуда Фаберже черпал идеи?
— У него была замечательная команда художников и мастеров. Среди них выпускники школы Штиглица, Строгановского училища. С ним работали братья Бенуа, Валентин Серов, академик живописи Крыжицкий. А сюжеты черпались из жизни императорской семьи. Как придворный ювелир, он знал привычки, характер и вкусы августейших заказчиков. Например, для Александра III и его жены он делал яйца с сюрпризами в виде птиц, которых они любили.
— Есть мнение, что Фаберже, увлекшись выпуском драгоценных безделушек, отвернулся от ювелирных изделий. Справедливое ли это замечание?
— Фаберже не отвернулся от выпуска ювелирных украшений, просто в ходе революции и гражданской войны уничтожались и продавались в первую очередь драгоценные украшения, то есть вещи с большим количеством бриллиантов и драгоценных камней. Поэтому многое было утеряно.
Кроме того, для русского ювелира отвернуться от выпуска драгоценных украшений значит подписать себе приговор. Не было такого направления в этом деле, где бы Фаберже не оставил свой след.
Не только пасхальные яйца
— Камнерезное дело играло значительную роль в работе фирмы. На выставке будут работы из полудрагоценных и каменных пород?
— Их не так много, это очень редкие экземпляры. Будут три каменные фигурки, это не утилитарные вещи, как столовая утварь или украшения, это художественные объекты.
Будет несколько фигур животных. Бегущий заяц из горного хрусталя. Абсолютно прозрачный, без единого включения. Бульдог из золотистого цитрина с медалью из сапфира. Цикада из сердолика с большими бриллиантовыми глазами, ее крылья можно поднять. Также будут вещи из уральского орлеца, принадлежавшие императорской чете.
— Есть работы с изображением сцен народной жизни, панорамами Кремля, видов Москвы. Какие мастера занимались этими направлениями творчества?
— Мы привезли на выставку уникальный сервиз с черневой панорамой Московского Кремля. Он сделан знаменитой фабрикой Постникова, одной из лучших в России. Интересен тем, что не просто показывает умения мастеров черневого дела, он мемориальный и связан с морским путешествием великого князя Алексея Александровича. С миссией доброй воли он был послан в североамериканские штаты, остановился в Гонконге, где ему оказала прием чета Кеннеди и местного губернатора. По возвращении его мать, императрица Мария Александровна, послала леди Кеннеди этот сервиз из золоченого серебра, в Великобритании королева Виктория пила из него чай. А нашему музею его подарила Раиса Горбачева.
— Для кого будет интересна эта выставка?
— Эта выставка даст понимание, как велики и прекрасны отечественные традиции ювелирного дела. Как замечательно Фаберже и его современники умели отражать историю России в изящных изделиях. Ведь это можно сделать не только в гигантских живописных полотнах, но и в ювелирном узоре.