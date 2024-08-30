Русская история в камнях и тканях: во Владивосток привезут сразу три яйца Фаберже

— Да, безусловно. Русское ювелирное искусство — это не брошки-сережки, серебряная утварь и пасхальные яйца. Это предметы, действительно связанные с русской культурой и историей. В этот раз во Владивосток мы привезли «Военное» стальное пасхальное яйцо, которое связано с войной с Германией. Это настоящий исторический памятник. А также изысканные русские портсигары. Они ценились во всем мире и считались атрибутом богатства и успеха. Сто лет назад, если у вас портсигар из мастерской Фаберже, Кехли или Бланко, это говорило о том, что вы человек состоятельный и с хорошим вкусом.