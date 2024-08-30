В Новосибирске коллекцию бракованных монет продают за 27 млн рублей

Коллекционер предлагает потенциальным покупателям 1489 монет, среди которых 388 экземпляров без каких-либо дефектов. Продавец уверен, что цена за такое богатство является разумной и даже заниженной, подчеркивая, что покупка станет отличным вложением средств. Он не намерен торговаться и снижать стоимость.