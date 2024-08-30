В Новосибирске на продажу выставлена редкая коллекция бракованных монет, стоимость которой оценивается в 27 миллионов 500 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на одном из популярных онлайн-сервисов.
Коллекционер предлагает потенциальным покупателям 1489 монет, среди которых 388 экземпляров без каких-либо дефектов. Продавец уверен, что цена за такое богатство является разумной и даже заниженной, подчеркивая, что покупка станет отличным вложением средств. Он не намерен торговаться и снижать стоимость.
«Цeнa aдeквaтнaя и не зaвышeнa, а скореe заниженa (кто пoнимaет и pазбирaетcя). Каждый рeшaeт caм, нужнo это eму или нe нужнo. Цeна может вырaсти со временем», — отметил коллекционер.
В своем объявлении он также указал, что брак на монетах разнообразен: от расколов и смещения заготовок до засорения штемпеля и расплывов.