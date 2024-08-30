80 лет назад британские ВВС уничтожили уникальный исторический центр Кенигсберга

Бомбежки немецких городов были более эффективны. Англичане изучили опыт налетов на Германию и пришли к выводу, что самым эффективным способом устрашения немцев будет «тройной удар»: сначала фугасными бомбами сорвать с домов крыши и разрушить брандмауэры; потом сбросить на город зажигательные бомбы, чтобы вызвать пожары; и снова фугасными бомбами разбить дороги и водопроводы, чтобы помешать пожарным. В огненных смерчах, возникавших после таких налетов, гибли тысячи мирных жителей. Так почти полностью были разрушены Гамбург и Дрезден.