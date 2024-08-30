Мэр Казани: «Сегодня татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами региона в различных сферах»

В этом году столица Татарстана стала средоточием мировой спортивной жизни, с успехом проведя первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Cпортивные игры стран БРИКС. Мы задали новую планку и теперь готовимся примерить на себя статус центра международной политики — достойно встретить первых лиц ведущих государств в рамках саммита стран БРИКС, который в 2024 году доверено провести именно нам.