Мэр Казани: «Сегодня татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами региона в различных сферах»

Мэр Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Днем города и республики.
"Дорогие казанцы! Искренне поздравляю вас с Днем Республики Татарстан и Днем города Казани!
Сегодня татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами нашего региона в различных сферах.
Тысячелетняя история нашего города является ярким примером становления экономически развитого центра, многонационального и многоконфессионального общества с высоким уровнем сознания и духовно-нравственного воспитания.
Современная Казань — не только лидер в инвестиционной активности, цифровых и технологических инновациях, создании комфортных условий для местных жителей и большого числа гостей, но и родина известных чемпионов, деятелей науки и искусства, настоящих патриотов, героев и защитников Отчизны.
В этом году столица Татарстана стала средоточием мировой спортивной жизни, с успехом проведя первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Cпортивные игры стран БРИКС. Мы задали новую планку и теперь готовимся примерить на себя статус центра международной политики — достойно встретить первых лиц ведущих государств в рамках саммита стран БРИКС, который в 2024 году доверено провести именно нам.
Безусловно, в основе всех этих действительно впечатляющих достижений находитесь вы — исключительные во всех отношениях люди. Именно благодаря вашему деятельному участию, неравнодушию, любви к нашей земле мы живем сегодня в одном из самых благоустроенных мегаполисов России, где на первом месте стоят добрые дружеские связи, взаимовыручка и помощь ближнему.
Убежден, что мы движемся в верном направлении и тот вклад в процветание города, который вносит каждый из вас, позволяет нам воплощать в жизнь самые масштабные и амбициозные проекты, достойно воспитывать молодое поколение и с уверенностью смотреть в будущее.
Спасибо вам за любовь к Казани! В этот замечательный день от всей души желаю благополучия, крепкого здоровья, радости и душевного тепла. Счастья, успехов и добра!", — говорится в поздравлении.