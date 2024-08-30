Зачем родители школьников сметают канцтовары в конце августа

Каждый год одно и то же: конец августа знаменуется нервно-принудительным загоном детей и юношества строгими родителями во всяческие «школьные ярмарки», «распродажи к 1 сентября» и прочие карусели с рюкзаками и тетрадками.

Иногда это даже …