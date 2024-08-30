Едва не умер от жареной колбасы: врачи удивились, когда нашли в теле двухлетнего ребенка болезнь не по возрасту

— Дети после двух лет начинают переходить с грудного вскармливания на обычную еду, поэтому в меню постоянно вводятся новые блюда согласно возрасту. Так как пищеварительный тракт ребенка отличается от взрослого, то мамы и папы должны соблюдать правила питания для своего малыша, — отметил заведующий оперблоком.