Едва не умер от жареной колбасы: врачи удивились, когда нашли в теле двухлетнего ребенка болезнь не по возрасту

Срочным рейсом санавиации из района Бурятии в начале августа привезли 1,8 малыша. Ребенок был в тяжелом состоянии, а все из-за неправильного питания. Дошкольник ел жареную колбасу, картошку и различные снеки, что послужило развитием панкреатита. После заболевание обрело более серьезную форму.
— Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста — деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы, — сообщили в Детской республиканской клинической больнице Бурятии.
Хирурги сразу приняли решение оперировать так, как время было не на стороне маленького пациента. Медики провели диагностику и выяснили, что сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость из-за чего произошло воспаление.
— Также была выявлена кишечная непроходимость. Ребенка необходимо было экстренно оперировать. Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания, задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной железы наружу, — рассказывает заведующий операционным блоком ДРКБ, врач детский хирург Кишикто Пунсуков.
Врачи отмечают, что проведенное обследование подтвердило, что болезнь появилась именно из-за неправильного питания, а не других нарушений в организме.
— Дети после двух лет начинают переходить с грудного вскармливания на обычную еду, поэтому в меню постоянно вводятся новые блюда согласно возрасту. Так как пищеварительный тракт ребенка отличается от взрослого, то мамы и папы должны соблюдать правила питания для своего малыша, — отметил заведующий оперблоком.
Маленький пациент после операции находился под пристальным наблюдением врачей. Сейчас двухлетнего малыша уже выписали домой, но родителям посоветовали наблюдаться у гастроэнтеролога.