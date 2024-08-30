В Ростовской области обнаружили предприятие с «фантомным» медом

Согласно опубликованной информации, одна из компаний занималась производством фантомного меда. Предприятие оформляло электронные ветеринарные документы на крупные объемы меда в количестве 120 т для дальнейшей отправки. Однако специалисты ведомства установили, что деятельность по переработке и реализации не происходила. Площадка была признана фантомной.