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В Ростовской области обнаружили предприятие с «фантомным» медом

Специалисты Россельхознадзора обнаружили предприятие с «фантомным» медом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обнаружили предприятие, которое занималось производством фантомного меда. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Согласно опубликованной информации, одна из компаний занималась производством фантомного меда. Предприятие оформляло электронные ветеринарные документы на крупные объемы меда в количестве 120 т для дальнейшей отправки. Однако специалисты ведомства установили, что деятельность по переработке и реализации не происходила. Площадка была признана фантомной.

Материалы проверки были направлены в адрес УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области и УФНС.