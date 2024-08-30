В Новосибирске женщина проехала на «красный» и сбила 20-летнего пешехода

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, женщина 1972 года рождения, проехала на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке у дома № 9 по улице Лобова сбила пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.